Белотти: Встреча с Уэльсом станет хорошей проверкой

Итальянцы выиграли встречи с Турцией (3:0) и Швейцарией (3:0), первыми выйдя в плей-офф турнира.
«Я рвусь на поле. У нас в команде все стремятся внести свой вклад в общее дело.
Однако главная цель — пройти в турнире как можно дальше, и каждый из нас знает, что может быть полезен, если получит вызов от тренера.
Многие полагали, что Уэльс — самый легкий соперник в группе, но на данный момент он уступает в группе лишь нам.
Это прекрасная команда, которая обыграла Турцию и добилась ничьей со Швейцарией.
Матч будет тяжелым, так как валлийцы хорошо обороняются как команда. Встреча с ними станет хорошей проверкой.
Гарет Бейл — это нападающий топ-класса, который выиграл Лигу чемпионов, забил много голов и здорово играл на высшем уровне.
Но надо быть осторожными, поскольку сборная Уэльса — это не только Бейл. Там есть Рэмзи, есть Мур в атаке, Джэймс из "Манчестер Юнайтед". Это очень хорошая команда», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.