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    Белотти: Встреча с Уэльсом станет хорошей проверкой

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    Нападающий сборной Италии Андреа Белотти в преддверии матча с Уэльсом рассказал о том, как справляется с ролью запасного на Евро-2020.

    Андреа Белотти
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    Андреа Белотти

    Итальянцы выиграли встречи с Турцией (3:0) и Швейцарией (3:0), первыми выйдя в плей-офф турнира.

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    «Я рвусь на поле. У нас в команде все стремятся внести свой вклад в общее дело.

    Однако главная цель — пройти в турнире как можно дальше, и каждый из нас знает, что может быть полезен, если получит вызов от тренера.

    Многие полагали, что Уэльс — самый легкий соперник в группе, но на данный момент он уступает в группе лишь нам.

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    • Это прекрасная команда, которая обыграла Турцию и добилась ничьей со Швейцарией.

    Матч будет тяжелым, так как валлийцы хорошо обороняются как команда. Встреча с ними станет хорошей проверкой.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Гарет Бейл — это нападающий топ-класса, который выиграл Лигу чемпионов, забил много голов и здорово играл на высшем уровне.

    Но надо быть осторожными, поскольку сборная Уэльса — это не только Бейл. Там есть Рэмзи, есть Мур в атаке, Джэймс из "Манчестер Юнайтед". Это очень хорошая команда», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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