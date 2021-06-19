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    Аллен: Матч с Италией — один из самых масштабных, в которых ты можешь сыграть

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    Полузащитник сборной Уэльса Джо Аллен поделился ожиданиями от матча с Италией в заключительном туре Евро-2020.

    Джо Аллен
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    Джо Аллен

    «Матч с Италией — один из самых масштабных, в которых ты можешь сыграть. С точки зрения истории это матч, в котором вы мечтаете принять участие.

    Их текущая серия феноменальна, это будет огромной проблемой для нас, но мы очень ждем этой встречи», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

    Хавбек «Сток Сити» высказал мнение о победе над Турцией (2:0) во втором туре группового этапа.

    «Думаю, что такие результаты нужно праздновать. И мы это сделали вместе с болельщиками, которые проделали такой длинный путь.

    Ночью их было меньше, но мы все равно их слышали. Надеюсь, мы подарили им незабываемый вечер», — сказал он.

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