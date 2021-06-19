Аллен: Матч с Италией — один из самых масштабных, в которых ты можешь сыграть

Полузащитник сборной Уэльсаподелился ожиданиями от матча с Италией в заключительном туре Евро-2020.

«Матч с Италией — один из самых масштабных, в которых ты можешь сыграть. С точки зрения истории это матч, в котором вы мечтаете принять участие.

Их текущая серия феноменальна, это будет огромной проблемой для нас, но мы очень ждем этой встречи», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

Хавбек «Сток Сити» высказал мнение о победе над Турцией (2:0) во втором туре группового этапа.

«Думаю, что такие результаты нужно праздновать. И мы это сделали вместе с болельщиками, которые проделали такой длинный путь.

Ночью их было меньше, но мы все равно их слышали. Надеюсь, мы подарили им незабываемый вечер», — сказал он.