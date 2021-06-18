Де Лихт: Я чувствую, что каждый из нас готов биться друг за друга

Защитник сборной Нидерландовподелился впечатлениями после победы над Австрией (2:0) во втором туре чемпионата Европы.

«Я думаю, что я сыграл неплохо с учетом двухнедельного перерыва. Мы хорошо оборонялись всей командой, что облегчило задачу нам — защитникам.

Я заметил, что команда стала более уверенной в своих силах. Я чувствую, что каждый из нас готов биться друг за друга.

Все прогнозы на Евро-2020

Мы создали не так уж и много моментов в этом матче, но зато полностью контролировали ход игры.

Мне не показалось, что у Австрии было много шансов забить. Конечно, было непросто, но на таких турнирах по-другому не бывает», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

${VrezNews1}

Сборная Нидерландов набрала шесть очков и гарантировала себе первое место в группе С.

Сборная Австрии с тремя очками опустилась на третью строчку турнирной таблицы, пропустив вперед по дополнительным показателям команду Украины. Замыкает квартет Македония (0)

21 июня состоятся матчи Северная Македония — Нидерланды и Украина — Австрия. .VrezNews1 /football/2021/06/18/netherlands_austria_full/