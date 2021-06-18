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    Де Лихт: Я чувствую, что каждый из нас готов биться друг за друга

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    Защитник сборной Нидерландов Маттейс де Лихт поделился впечатлениями после победы над Австрией (2:0) во втором туре чемпионата Европы.

    Маттейс де Лихт
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    Маттейс де Лихт

    «Я думаю, что я сыграл неплохо с учетом двухнедельного перерыва. Мы хорошо оборонялись всей командой, что облегчило задачу нам — защитникам.

    Я заметил, что команда стала более уверенной в своих силах. Я чувствую, что каждый из нас готов биться друг за друга.

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    Мы создали не так уж и много моментов в этом матче, но зато полностью контролировали ход игры.

    Мне не показалось, что у Австрии было много шансов забить. Конечно, было непросто, но на таких турнирах по-другому не бывает», — приводит слова игрока пресс-служба УЕФА.

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    Сборная Нидерландов набрала шесть очков и гарантировала себе первое место в группе С.

    Сборная Австрии с тремя очками опустилась на третью строчку турнирной таблицы, пропустив вперед по дополнительным показателям команду Украины. Замыкает квартет Македония (0)

    21 июня состоятся матчи Северная Македония — Нидерланды и Украина — Австрия. .VrezNews1 /football/2021/06/18/netherlands_austria_full/

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