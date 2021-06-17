Нидерланды — Австрия. Онлайн-трансляция, составы, коэффициенты, статистика (17.06.2021)

Составы команд:
«Нидерланды»: Мартен Стекеленбург, Маттейс де Лигт, Стефан де Врей, Дейли Блинд, Жоржиньо Вейналдум, Патрик ван Анхольт, Мартен де Рон, Френки де Йонг, Дензел Дюмфрис, Мемфис Депай, Ваутер Вегорст.
«Австрия»: Daniel Bachmann, Андреас Ульмер, Александар Драгович, Мартин Хинтереггер, Штефан Ляйнер, Давид Алаба, Кристоф Баумгартнер, Ксавер Шлагер, Конрад Лаймер, Марсель Забитцер, Михаэль Грегорич.
Предыдущий матч соперников: «Австрия» — «Нидерланды» 0:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Нидерланды» — «Австрия» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Нидерланды» со счетом 2:0. Матч между командами «Нидерланды» и «Австрия» всегда увлекательны, но чтобы смотреть игру было еще интереснее, воспользуйтесь предложением БК «Лига Ставок» — сделайте ставку на матч и получите до 10 000 рублей фрибетами.
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