Червиченко: Цунами народного гнева заставило Черчесова поменять Шунина и Семенова

Бывший владелец «Спартака»поделился впечатлениями от победы сборнойнад(1:0) во втором туре группового этапа Евро-2020.

«Впечатления? Да нормально. Лучше, конечно, чем с Бельгией.

Тем не менее все зависит от того, какого уровня соперник. Конечно, неприятно, что даже на уровне этого соперника наша команда не выглядела гораздо сильнее. И в принципе сначала гол финны довольно хороший запустили, хотя бы VAR вне игры показал. А не было бы VAR, то так бы и горели.

Но потом в принципе эпизоды были и у нас, и у финнов. Соперник меньше бил, поэтому до конца мы не поняли, умеют ли они бить по воротам. А наши ребята показали, что не все у них хорошо с ударами. Что Оздоев, что Жемалетдинов. Да и Головин, и Миранчук.

Видимо, цунами народного гнева заставило Черчесова поменять Шунина и Семенова. Хорошо, что не стал упираться и сделал хоть какие-то поправки. Этот состав был повеселее, чем в игре с Бельгией. Более боевитый. Тот же Дивеев хоть и ошибался, но сам же и исправлялся.

Календарь и таблица Евро-2020

Есть ли шансы обыграть Данию? Если их победили финны, которых мы обыграли, то почему нет? Датчане теперь находятся в нервном состоянии — думаю, бельгийцы их обыграют. У них единственный шанс будет — обыгрывать нас, а там уже надо будет (как мы любим делать) считать очки, считать мячи, считать шансы. В принципе у нас шансов прибавляется, и ситуация на данный момент неплохая, а дальше все зависит от нас», — приводит слова Червиченко Rusfootball.

В третьем туре сборная России сыграет с командой Дании. Матч состоится 21 июня в Копенгагене.