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    Мусаев: Уже два года говорю, что Сафонов готов играть за сборную

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Финляндии Краснодар
    Бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал дебют голкипера Матвея Сафонова в за сборную России в официальном матче.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    Сафонов в среду помог национальной команде обыграть Финляндию (1:0) во втором туре группового этапа Евро-2020.

    «Конечно, я испытываю чувство гордости. Когда работаешь с мальчиком с 14 лет и видишь его в стартовом составе сборной на Евро, по-другому не может быть. Очень рад за него!

    Я был уверен, что он будет сегодня играть. Я уже года два говорю, что Матвей готов выступать за национальную команду.

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    • Конечно, главному тренеру виднее, но Матвей заслужил свой шанс», — приводит слова Мусаева Sport24.

    Календарь и таблица Евро-2020

    В третьем туре сборная России сыграет с командой Дании. Матч состоится 21 июня в Копенгагене.

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