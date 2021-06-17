Мусаев: Уже два года говорю, что Сафонов готов играть за сборную

Бывший главный тренер «Краснодара»прокомментировал дебют голкиперав за сборную России в официальном матче.

Сафонов в среду помог национальной команде обыграть Финляндию (1:0) во втором туре группового этапа Евро-2020.

«Конечно, я испытываю чувство гордости. Когда работаешь с мальчиком с 14 лет и видишь его в стартовом составе сборной на Евро, по-другому не может быть. Очень рад за него!

Я был уверен, что он будет сегодня играть. Я уже года два говорю, что Матвей готов выступать за национальную команду.

Конечно, главному тренеру виднее, но Матвей заслужил свой шанс», — приводит слова Мусаева Sport24.

Календарь и таблица Евро-2020

В третьем туре сборная России сыграет с командой Дании. Матч состоится 21 июня в Копенгагене.