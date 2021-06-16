Льорис: Мы и вправду сыграли в командный футбол

Капитан сборной Франциипрокомментировал победу над командой Германии (1:0) в стартовом матче Евро-2020.

«Главным было взять три очка. Мы и вправду сыграли в командный футбол: особенно пришлось терпеть во втором тайме, когда соперники контролировали мяч и то и дело били мимо. Самое важное мы сделали и должны вдохновиться этим.

Оба тайма мы хорошо действовали без мяча — необходимо было, чтобы в обороне участвовал каждый. И к тому же были убедительны в завершении атак», — сказал игрок в интервью M6.

Календарь и таблица Евро-2020

Сборная Франции набрала три очка и занимает второе место в группе F, по дополнительным показателям уступая команде Португалии, разгромившей Венгрию (3:0). Германия с 0 очков — третья, венгры замыкают квартет.

Во втором туре сборная Венгрии 19 июня примет в Будапеште команду Франции (16:00 мск), а Португалия сыграет с Германией в Мюнхене (19:00 мск).