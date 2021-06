Источник: «Парма» подписал контракт с Буффоном

Экс-вратарь сборной Италиизаключил соглашение с, сообщил в своем твиттере журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, соглашение клуба с 43-летним голкипером рассчитано до 2023 года. Пармезанцы вылетели в серию B по итогам минувшего сезона.

Отмечается, что Буффон мог оказаться в «Барселоне», португальском «Спортинге» и турецком «Бешикташе».

Голкипер уже выступал за «Парму» с 1995 по 2001 годы. Буффон выиграл с командой Кубок УЕФА. Карьеру он продолжил в «Ювентусе»

В минувшем сезоне Буффон провел 14 матчей за туринский клуб, из них шесть — на ноль.

Gianluigi Buffon has just signed his contract as new Parma goalkeeper. He’s back after 26 years where his legendary career started, done and confirmed. 🟡🔵 #Parma pic.twitter.com/vQdowMyJw4