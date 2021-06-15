Черчесов рассказал, сыграет ли еще Жирков на Евро-2020

Главный тренер сборной Россиирассказал, в каком состоянии находится команда перед матчем с Финляндией во втором туре группового этапа Евро-2020.

«Это второй матч турнира. Разные по уровню соперники и системе игры.

Мы восстанавливались после первого матча больше, нежели готовились. Сейчас другая подготовка, что естественно. Второй матч турнира, ситуация для нас понятна. Другое дело, что есть игроки, которые под вопросом. К вечеру получу ответы по ним.

По Жиркову не могу точно сказать диагноз, но боюсь, что Юру на весь турнир мы потеряли.

Кудряшов сегодня первый раз немножко потренировался с командой, постепенно его готовим.

Кузяев тренировался, Дивеев пропустил один день. Джикия вчера пропустил, сегодня тренировался в легкой форме, Головин тоже. Подготовка меняется, подход меняется», — приводит слова Черчесова Sports.ru.

Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.

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