Черчесов рассказал, сыграет ли еще Жирков на Евро-2020

«Это второй матч турнира. Разные по уровню соперники и системе игры.
Мы восстанавливались после первого матча больше, нежели готовились. Сейчас другая подготовка, что естественно. Второй матч турнира, ситуация для нас понятна. Другое дело, что есть игроки, которые под вопросом. К вечеру получу ответы по ним.
По Жиркову не могу точно сказать диагноз, но боюсь, что Юру на весь турнир мы потеряли.
Кудряшов сегодня первый раз немножко потренировался с командой, постепенно его готовим.
Кузяев тренировался, Дивеев пропустил один день. Джикия вчера пропустил, сегодня тренировался в легкой форме, Головин тоже. Подготовка меняется, подход меняется», — приводит слова Черчесова Sports.ru.
Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.
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