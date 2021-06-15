Тренер Венгрии: Разрыв в три мяча не отражает соотношение сил команд

Главный тренер сборной Венгриипрокомментировал крупное поражение от Португалии (0:3) в матче 1-го тура Евро-2020.

«Я расстроен результатом. Разрыв в три мяча не отражает соотношение сил команд.

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На 84-й минуте нам не повезло с рикошетом. Такое случается, когда глубоко садишься в оборону и не можешь оттуда выйти.

Нам предстоит еще две игры, нужно смотреть вперед. Нужно быть смелее, играть смелее. Нужно больше атаковать, чтобы создавать настоящие моменты.

Временами нужно играть точнее. В следующих двух матчах мы должны показать мужскую игру, доказать, что мы можем отвечать ударом на удар», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Благодаря этой победе португальцы временно возглавили турнирную таблицу группы F. 19 июня пройдут матчи Венгрия — Франция и Португалия — Германия.