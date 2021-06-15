Тренер Венгрии: Разрыв в три мяча не отражает соотношение сил команд

«Я расстроен результатом. Разрыв в три мяча не отражает соотношение сил команд.
На 84-й минуте нам не повезло с рикошетом. Такое случается, когда глубоко садишься в оборону и не можешь оттуда выйти.
Нам предстоит еще две игры, нужно смотреть вперед. Нужно быть смелее, играть смелее. Нужно больше атаковать, чтобы создавать настоящие моменты.
Временами нужно играть точнее. В следующих двух матчах мы должны показать мужскую игру, доказать, что мы можем отвечать ударом на удар», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.
Благодаря этой победе португальцы временно возглавили турнирную таблицу группы F. 19 июня пройдут матчи Венгрия — Франция и Португалия — Германия.