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    Роналду первым в истории сыграл на пяти чемпионатах Европы

    Футбол Сборная Португалии Португалия Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду начал матч против Венгрии на Евро-2020 в стартовом составе.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Таким образом, он установил уникальное достижение, став первым футболистом в истории, который сыграл на пяти чемпионатах Европы.

    Португалец дебютировал на Евро в далеком 2004 году. Также он играл на континентальных первенствах в 2008, 2012 и 2016 годах.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Вратарь Икер Касильяс попадал в заявку сборной Испании на пять чемпионатов Европы, но в 2000 и 2016 годах наблюдал за матчами со скамейки запасных.

    По количеству матчей на чемпионатах Европы и мира Роналду тоже стал единоличным лидером (39), опередив Бастиана Швайнштайгера (38).

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