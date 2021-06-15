Роналду первым в истории сыграл на пяти чемпионатах Европы

Нападающий сборной Португалииначал матч против Венгрии на Евро-2020 в стартовом составе.

Таким образом, он установил уникальное достижение, став первым футболистом в истории, который сыграл на пяти чемпионатах Европы.

Португалец дебютировал на Евро в далеком 2004 году. Также он играл на континентальных первенствах в 2008, 2012 и 2016 годах.

Календарь и таблица Евро-2020

Вратарь Икер Касильяс попадал в заявку сборной Испании на пять чемпионатов Европы, но в 2000 и 2016 годах наблюдал за матчами со скамейки запасных.

По количеству матчей на чемпионатах Европы и мира Роналду тоже стал единоличным лидером (39), опередив Бастиана Швайнштайгера (38).