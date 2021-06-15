Стало известно, придет ли Путин на матч Финляндия — Россия

Владимир Путин Фото: globallookpress.com
Сборная России во втором туре группового этапа сыграет с командой Финляндии. Встреча состоится 16 июня на стадионе в Санкт-Петербурге.
«Пока в графике посещения футбольных матчей нет.
Президент не может и не должен оценивать работу главного тренера по футболу, это не прерогатива президента и, тем более, не прерогатива администрации президента», — приводит слова Пескова «Р-Спорт».
В первом туре сборная России потерпела разгромное поражение от команды Бельгии (0:3).
LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч Финляндия — Россия.