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    Стало известно, придет ли Путин на матч Финляндия — Россия

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    Президент России Владимир Путин не собирается посещать матчи чемпионата Европы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Владимир Путин
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    Владимир Путин

    Сборная России во втором туре группового этапа сыграет с командой Финляндии. Встреча состоится 16 июня на стадионе в Санкт-Петербурге.

    «Пока в графике посещения футбольных матчей нет.

    Президент не может и не должен оценивать работу главного тренера по футболу, это не прерогатива президента и, тем более, не прерогатива администрации президента», — приводит слова Пескова «Р-Спорт».

    В первом туре сборная России потерпела разгромное поражение от команды Бельгии (0:3).

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч Финляндия — Россия.

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