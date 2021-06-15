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    Лев: Все футболисты сборной Германии голодны до побед

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    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев рассказал о настрое игроков команды перед матчем с Францией на Евро-2020.

    Йоахим Лев
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    Йоахим Лев

    «Все футболисты голодны до побед, они хотят добиться успеха, это помогает мне спать по ночам спокойно. Выбыл только Хофманн, а Горецка занимается с командой уже четыре или пять раз.

    О его ситуации у нас хорошее впечатление, но рисковать не хотим, поговорим после последней тренировки. Он не выйдет с первых минут из-за большого перерыва, но мы примем решение, сможет ли он быть на скамейке запасных и, возможно, получить несколько минут в игре», — цитирует Лева пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Евро-2020

    Матч Франция — Германия состоится сегодня, 15 июня, в Мюнхене, начало — 22:00 по мск.

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