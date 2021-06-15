Хавбек сборной Финляндии рассчитывает на победу над Россией

Полузащитник сборной Финляндииподелился мыслями в преддверии матча с командой России на Евро-2020.

«Уверены в своих силах после победы над датчанами. И нас, и сборную России ждет большая игра. Особенно с учетом результатов первых матчей.

Будет непросто, но мы станем бороться так же, как и против датчан, и постараемся победить. Наша цель — всегда выигрывать, не стоит надеяться на ничью в матче против россиян», — цитирует Кауко «Р-Спорт».

Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.

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