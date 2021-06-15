Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Патрик Шик в матче с ШотландиейГерой дня: Патрик Шик
  • 16:09
    • Жирков покинул сборную России
  • 17:05
    • Опубликован календарь РПЛ на сезон 2021/22
  • 14:34
    • Стало известно, придет ли Путин на матч Финляндия — Россия
  • 14:06
    • Черчесов рассказал, сыграет ли еще Жирков на Евро-2020
  • 13:49
    • Главный тренер сборной Финляндии: Дзюба — главное оружие России
    Все новости спорта

    Хавбек сборной Финляндии рассчитывает на победу над Россией

    Футбол Сборная Финляндии Сборная России Футбол России Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Полузащитник сборной Финляндии Йони Кауко поделился мыслями в преддверии матча с командой России на Евро-2020.

    Йони Кауко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Йони Кауко

    «Уверены в своих силах после победы над датчанами. И нас, и сборную России ждет большая игра. Особенно с учетом результатов первых матчей.

    Будет непросто, но мы станем бороться так же, как и против датчан, и постараемся победить. Наша цель — всегда выигрывать, не стоит надеяться на ничью в матче против россиян», — цитирует Кауко «Р-Спорт».

    Матч Финляндия — Россия состоится 16 июня в Санкт-Петербурге, начало — в 16:00 мск.

    LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на матч Финляндия — Россия.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Франция продлит беспроигрышную серию в противостоянии с немцами?
  • Франция — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Чемпион начнет с «сухой» победы
  • Венгрия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Финны добьют сборную России?
  • Финляндия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.59
  • Экспресс дня 15 июня
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Франция — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Венгрия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Финляндия — Россия
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Турция — Уэльс
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Саудовская Аравия — Узбекистан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Юта — Клипперс
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 05:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Филадельфия — Атланта
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры