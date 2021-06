Эриксен рассказал о своем самочувствии

Полузащитник сборной Даниирассказал о самочувствии после того, как перенес остановку сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1).

«Спасибо, я не сдамся. Сейчас я чувствую себя лучше, но я хочу понять, что со мной произошло. Я хочу сказать всем вам спасибо за то, что вы для меня сделали», — приводит слова Эриксена журналист Фабрицио Романо в своем Twitter со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Christian Eriksen to Gazzetta dello Sport: «Thank you, I won't give up. I feel better now — but I want to understand what's happened. I want to say thank you all for what you did for me». Eriksen was talking to his manager who reported Chris sentences from the hospital. 🇩🇰 pic.twitter.com/anWUjcbEtP