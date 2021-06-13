Доннарумма подписал контракт с ПСЖ

Журналист Фабрицио Романо сообщил о том, что вратарьподписал контракт с

Контракт подписан до конца июня 2026 года. Голкипер должен пройти медицинское обследование, однако его перенесли из-за матча сборной Италии и Швейцарии на Евро-2020, который состоится 16 июня.

Ранее Доннарумму собирались отдать в аренду сразу после подписания, однако теперь у руководства другие планы на вратаря. Он составит конкуренцию для Кейлора Наваса.

В прошлом сезоне Доннарумма провел 37 матчей на клубном уровне, 13 из которых оказались сухими.