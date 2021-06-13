Защитник сборной Португалии пропустит Евро из-за коронавируса

Защитник сборной Португалиипропустит чемпионат Европы из-за коронавируса, сообщает пресс-служба португальской федерации футбола.

В субботу Канселу сдал два теста и оба оказались положительными. Игрок уже находится на самоизоляции.

У всех остальных футболистов сборной Португалии и членов тренерского штаба были отрицательные тесты.

Вместо Канселу, у которого, как отмечается, нет проблем с самочувствием, в сборную вызван 21-летний защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот, который в минувшем сезоне выступал на правах аренды за «Милан».

Сборная Португалии в первом туре группового этапа Евро сыграет с командой Венгрии. Матч состоится 15 июня в Будапеште.