Защитник сборной Португалии пропустит Евро из-за коронавируса

Жуан Канселу Фото: globallookpress.com
В субботу Канселу сдал два теста и оба оказались положительными. Игрок уже находится на самоизоляции.
У всех остальных футболистов сборной Португалии и членов тренерского штаба были отрицательные тесты.
Вместо Канселу, у которого, как отмечается, нет проблем с самочувствием, в сборную вызван 21-летний защитник «Манчестер Юнайтед» Диогу Далот, который в минувшем сезоне выступал на правах аренды за «Милан».
Сборная Португалии в первом туре группового этапа Евро сыграет с командой Венгрии. Матч состоится 15 июня в Будапеште.