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    Защитник сборной Португалии пропустит Евро из-за коронавируса

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    Защитник сборной Португалии Жуан Канселу пропустит чемпионат Европы из-за коронавируса, сообщает пресс-служба португальской федерации футбола.

    Жуан Канселу
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    Жуан Канселу

    В субботу Канселу сдал два теста и оба оказались положительными. Игрок уже находится на самоизоляции.

    У всех остальных футболистов сборной Португалии и членов тренерского штаба были отрицательные тесты.

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