Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиКопа Америка-2021. Все, что нужно знать о турнире
  • 23:52
    • Сборная Италии разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020
  • 23:23
    • Дзюба: Буду правильно и хорошо играть — голы придут сами
  • 23:16
    • Черчесов: Фернандес практически набрал кондиции, а Черышеву не хватает пары процентов
  • 19:46
    • Циципас победил Зверева и вышел в финал «Ролан Гаррос»
  • 13:22
    • Карасев будет резервным арбитром в матче Австрия — Северная Македония
    Все новости спорта

    Сборная Италии разгромила Турцию в матче открытия Евро-2020

    Турция — Италия: счет матча 0:3, обзор голов

    Футбол Евро-2020 (2021) Сборная Турции Сборная Италии Футбол Италии Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Сборная Италии одержала победу над командой Турции (3:0) в матче открытия Евро-2020, прошедшем на Олимпийском стадионе в Риме.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Впервые в истории европейских первенств первым забитым мячом на турнире стал автогол. На 53-й минуте итальянцы открыли счет — в свои ворота забил защитник турков Мерих Демирал.

    Календарь и таблица Евро-2020

    На 66-й минуте «Скуадра Адзурра» удвоила счет. Спинаццола получил шанс на удар из пределов штрафной сборной Турции, с которым Чакыр справился, отразив мяч перед собой, а Иммобиле добавил в цель.

    А на 79-й минуте голкипер турков Чакыр выполнил плохой первый пас — на ногу соперника — после чего Иммобиле вывел Инсинье на удар из штрафной — мяч залетел в угол ворот.

    Футбол. Евро-2020. Группа A
    Турция — Италия 0:3
    Голы: 0:1 Мерих Демирал (автогол) (53'), 0:2 Чиро Иммобиле (66'), 0:3 Лоренцо Инсинье (79') Турция: Угурджан Чакыр, Зеки Мехмет Челик, Мерих Демирал, Чаглар Сёюнджю, Умут Мераш, Окай Йокушлу (Ирфан Кавечи, 65'), Озан Туфан (Кан Айхан, 64'), Кенан Караман (Халиль Дервисоглу, 76'), Хакан Чалханоглу, Юсуф Язиджи (Дженгиз Ундер, 46'), Бурак Йилмаз Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джорджо Кьеллини, Леонардо Спинаццола, Леонардо Бонуччи, Алессандро Флоренци (Джованни Ди Лоренцо, 46'), Мануэль Локателли (Бриан Кристанте, 74'), Жоржиньо, Николо Барелла, Лоренцо Инсинье (Федерико Кьеза, 81'), Доменико Берарди (Федерико Бернардески, 85'), Чиро Иммобиле (Андреа Белотти, 81') Предупреждения: Чаглар Сёюнджю (88'), Халиль Дервисоглу (90')

    Сборная Италии с 3 очками возглавила группу А, турки замыкают квартет.

    Во 2-м туре итальянцы сыграют с Швейцарией, а Турция встретится с командой Уэльса — оба матча пройдут 16 июня.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Команда Черчесова подарит первую сенсацию на Евро?
  • Бельгия — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Сможет ли Павлюченкова выиграть «Ролан Гаррос»?
  • Крейчикова — Павлюченкова. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Дания начнет Евро с крупной победы над финнами?
  • Дания — Финляндия. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.45
  • Экспресс дня 12 июня
  • Сегодня в 17:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Бельгия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Крейчикова — Павлюченкова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Дания — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Уэльс — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  5.50
  • Прогноз на матч Кто выиграет Евро-2020
  • Футбол
  • 17/06/2021 в 22:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Клипперс — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Южная Корея — Ливан
  • Футбол
  • Завтра в 09:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Мексика — Гондурас
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020
    ЛентаLiveКалендарь/таблицыПрогнозы на Евро-2020
    Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры