Турция — Италия: счет матча 0:3, обзор голов

одержала победу над(3:0) в матче открытия Евро-2020, прошедшем на Олимпийском стадионе в Риме.

Впервые в истории европейских первенств первым забитым мячом на турнире стал автогол. На 53-й минуте итальянцы открыли счет — в свои ворота забил защитник турков Мерих Демирал.

Календарь и таблица Евро-2020

На 66-й минуте «Скуадра Адзурра» удвоила счет. Спинаццола получил шанс на удар из пределов штрафной сборной Турции, с которым Чакыр справился, отразив мяч перед собой, а Иммобиле добавил в цель.

А на 79-й минуте голкипер турков Чакыр выполнил плохой первый пас — на ногу соперника — после чего Иммобиле вывел Инсинье на удар из штрафной — мяч залетел в угол ворот.

Футбол. Евро-2020. Группа A Турция — Италия 0:3 Голы: 0:1 Мерих Демирал (автогол) (53'), 0:2 Чиро Иммобиле (66'), 0:3 Лоренцо Инсинье (79') Турция: Угурджан Чакыр, Зеки Мехмет Челик, Мерих Демирал, Чаглар Сёюнджю, Умут Мераш, Окай Йокушлу (Ирфан Кавечи, 65'), Озан Туфан (Кан Айхан, 64'), Кенан Караман (Халиль Дервисоглу, 76'), Хакан Чалханоглу, Юсуф Язиджи (Дженгиз Ундер, 46'), Бурак Йилмаз Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джорджо Кьеллини, Леонардо Спинаццола, Леонардо Бонуччи, Алессандро Флоренци (Джованни Ди Лоренцо, 46'), Мануэль Локателли (Бриан Кристанте, 74'), Жоржиньо, Николо Барелла, Лоренцо Инсинье (Федерико Кьеза, 81'), Доменико Берарди (Федерико Бернардески, 85'), Чиро Иммобиле (Андреа Белотти, 81') Предупреждения: Чаглар Сёюнджю (88'), Халиль Дервисоглу (90')

Сборная Италии с 3 очками возглавила группу А, турки замыкают квартет.

Во 2-м туре итальянцы сыграют с Швейцарией, а Турция встретится с командой Уэльса — оба матча пройдут 16 июня.