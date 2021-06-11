Левандовский может летом покинуть «Баварию»

Нападающийэтим летом может сменить клубную прописку, сообщает AS.

Согласно информации источника, 32-летний нападающий готов к новым вызовам в карьере и открыт к переходу в новую команду.

Однако руководство «Баварии» не собирается отпускать форварда. Его контракт с мюнхенцами рассчитан до 2023 года.

Интерес к польскому футболисту проявляют ПСЖ, «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси».

В минувшем сезоне Бундеслиги Левандовский забил за «Баварию» 41 гол и сделал семь результативных передач в 29 матчах, побив рекорд экс-игрока мюнхенцев Герда Мюллера.