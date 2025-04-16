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    Сможет ли Зверев пройти второй круг в Мюнхене?

    Зверев — Альтмайер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Мюнхене 16 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Зверев — Альтмайер
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    Александр Зверев
    Немцы Александр Зверев и Даниэль Альтмайер встретятся во втором круге турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 16 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Альтмайер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Зверев

    Саша в первом раунде одержал победу над Александром Мюллером — 6:4, 6:1.

    Вопреки ожиданиям, Зверев все-таки уверенно переиграл французского теннисиста. Опасения были связаны с недавними неудачами немца, который после «Мастерса» в Монте-Карло покинул вторую строчку рейтинга.

    На Лазурном берегу Зверев проиграл в стартовом матче итальянцу Маттео Берреттини.

    После этого поражения Зверев признался, что «последние несколько месяцев для него — худший период с момента травмы».

    Прогнозы на теннис

    Дело в том, что после финала Australian Open Саша до сих пор выиграл лишь семь матчей, а его лучшим результатом на этом отрезке стал четвертьфинал в Рио-де-Жанейро.

    Альтмайер

    У Даниэлья в первом раунде был тяжелейший матч против Чан Хсин Тсенга — 7:6, 7:6.

    По всей видимости, немец не ожидал такого сопротивления от тайваньского теннисиста. Но также стоит отметить, что он уверенно провел оба тай-брейка.

    На недавнем «Мастерсе» в Монте-Карло Альтмайер сначала прошел непростую квалификацию, а потом выиграл два матча в основной сетке. Прежде чем уступить Карлосу Алькарасу, он остановил Феликса Оже-Альяссима и Ришара Гаске.

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    В предыдущих сезонах Альтмайер ни разу не выигрывал в Мюнхене больше одного матча.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.14, победу Альтмайера букмекеры предлагают за 5.65.

    Прогноз: Саша выиграл два из трех предыдущих матчей против Даниэля. В прошлом году они провели три сета в Акапулько — Зверев все-таки переиграл соотечественника, но это был не самый простой матч. Скорее всего, напряжение будет и в предстоящей встрече. На прошлой неделе Альтмайер даже Алькараса заставил побегать (счет в этом матче может ввести в заблуждение).

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,0 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Зверев — Альтмайер?

    Матч Зверев — Альтмайер состоится 16 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Какой прогноз на матч Зверев — Альтмайер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 20,0.

    Какую сделать ставку на матч Зверев — Альтмайер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 20,0» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Зверев — Альтмайер?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Зверев — Альтмайер?

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.14, победу Альтмайера букмекеры предлагают за 5.65.

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    Зверев — Альтмайер: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 16.04.202512:00. Сможет ли Зверев пройти второй круг в Мюнхене?
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