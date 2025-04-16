Немцы Александр Зверев и Даниэль Альтмайер встретятся во втором круге турнира ATP 500 в Мюнхене (Германия). Матч пройдет 16 апреля, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Зверев — Альтмайер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Зверев

Саша в первом раунде одержал победу над Александром Мюллером — 6:4, 6:1.

Вопреки ожиданиям, Зверев все-таки уверенно переиграл французского теннисиста. Опасения были связаны с недавними неудачами немца, который после «Мастерса» в Монте-Карло покинул вторую строчку рейтинга.

На Лазурном берегу Зверев проиграл в стартовом матче итальянцу Маттео Берреттини.

После этого поражения Зверев признался, что «последние несколько месяцев для него — худший период с момента травмы».

Прогнозы на теннис

Дело в том, что после финала Australian Open Саша до сих пор выиграл лишь семь матчей, а его лучшим результатом на этом отрезке стал четвертьфинал в Рио-де-Жанейро.

Альтмайер

У Даниэлья в первом раунде был тяжелейший матч против Чан Хсин Тсенга — 7:6, 7:6.

По всей видимости, немец не ожидал такого сопротивления от тайваньского теннисиста. Но также стоит отметить, что он уверенно провел оба тай-брейка.

На недавнем «Мастерсе» в Монте-Карло Альтмайер сначала прошел непростую квалификацию, а потом выиграл два матча в основной сетке. Прежде чем уступить Карлосу Алькарасу, он остановил Феликса Оже-Альяссима и Ришара Гаске.

В предыдущих сезонах Альтмайер ни разу не выигрывал в Мюнхене больше одного матча.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.14, победу Альтмайера букмекеры предлагают за 5.65.

Прогноз: Саша выиграл два из трех предыдущих матчей против Даниэля. В прошлом году они провели три сета в Акапулько — Зверев все-таки переиграл соотечественника, но это был не самый простой матч. Скорее всего, напряжение будет и в предстоящей встрече. На прошлой неделе Альтмайер даже Алькараса заставил побегать (счет в этом матче может ввести в заблуждение).

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,0 за 1.92.