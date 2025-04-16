Зверев
Саша в первом раунде одержал победу над Александром Мюллером — 6:4, 6:1.
Вопреки ожиданиям, Зверев все-таки уверенно переиграл французского теннисиста. Опасения были связаны с недавними неудачами немца, который после «Мастерса» в Монте-Карло покинул вторую строчку рейтинга.
На Лазурном берегу Зверев проиграл в стартовом матче итальянцу Маттео Берреттини.
После этого поражения Зверев признался, что «последние несколько месяцев для него — худший период с момента травмы».
Дело в том, что после финала Australian Open Саша до сих пор выиграл лишь семь матчей, а его лучшим результатом на этом отрезке стал четвертьфинал в Рио-де-Жанейро.
Альтмайер
У Даниэлья в первом раунде был тяжелейший матч против Чан Хсин Тсенга — 7:6, 7:6.
По всей видимости, немец не ожидал такого сопротивления от тайваньского теннисиста. Но также стоит отметить, что он уверенно провел оба тай-брейка.
На недавнем «Мастерсе» в Монте-Карло Альтмайер сначала прошел непростую квалификацию, а потом выиграл два матча в основной сетке. Прежде чем уступить Карлосу Алькарасу, он остановил Феликса Оже-Альяссима и Ришара Гаске.
В предыдущих сезонах Альтмайер ни разу не выигрывал в Мюнхене больше одного матча.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.14, победу Альтмайера букмекеры предлагают за 5.65.
Прогноз: Саша выиграл два из трех предыдущих матчей против Даниэля. В прошлом году они провели три сета в Акапулько — Зверев все-таки переиграл соотечественника, но это был не самый простой матч. Скорее всего, напряжение будет и в предстоящей встрече. На прошлой неделе Альтмайер даже Алькараса заставил побегать (счет в этом матче может ввести в заблуждение).
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 20,0 за 1.92.