Вертонген заявил о готовности к матчу с Россией

Защитник сборной Бельгииподелился ожиданиями от матча с Россией на Евро-2020.

Встреча группы B пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 мск.

«Сейчас мы полностью готовы ко встрече с Россией. В последние несколько дней мы в основном сосредоточились на себе, но со вчерашнего дня уже думаем о россиянах.

Мы играли против них несколько раз за последние годы. У них сильные игроки, и они всегда хорошо выступают на турнирах. Мы с большим уважением относимся к сопернику, но, конечно, хотим победить.

Я думаю, наша сила в том, что мы очень легко играем в командный футбол. В этом отношении мы добились большого прогресса. Против нас играть очень сложно», — приводит слова Вертонгена Nieuwsblad.be.