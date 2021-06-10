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    Вертонген заявил о готовности к матчу с Россией

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    Защитник сборной Бельгии Ян Вертонген поделился ожиданиями от матча с Россией на Евро-2020.

    Ян Вертонген
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    Ян Вертонген

    Встреча группы B пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 мск.

    «Сейчас мы полностью готовы ко встрече с Россией. В последние несколько дней мы в основном сосредоточились на себе, но со вчерашнего дня уже думаем о россиянах.

    Мы играли против них несколько раз за последние годы. У них сильные игроки, и они всегда хорошо выступают на турнирах. Мы с большим уважением относимся к сопернику, но, конечно, хотим победить.

    Я думаю, наша сила в том, что мы очень легко играем в командный футбол. В этом отношении мы добились большого прогресса. Против нас играть очень сложно», — приводит слова Вертонгена Nieuwsblad.be.

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