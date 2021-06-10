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    Пеллегрини: Треклятая проблема с бедром не позволит мне сыграть на Евро

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    Полузащитник сборной Италии Лоренцо Пеллегрини, который из-за травмы пропустит чемпионат Европы, пожелал удачи команде.

    Лоренцо Пеллегрини
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    Лоренцо Пеллегрини

    Хавбек «Ромы» получил повреждение и уже не успеет восстановиться к ближайшим матчам. Вместо него вызван полузащитник «Фиорентины» Гаэтано Кастровилли.

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    • «К сожалению, эта треклятая проблема с бедром не позволит мне сыграть на нынешнем Евро.

    Горько осознавать это в такой момент, но теперь нам нужно еще активнее поддержать эту фантастическую команду, и наши настоящие мужики вложат всю душу с первой до последней минуты каждого матча.

    Верю в них. Вперед, парни. Форца, Италия!», — написал игрок в соцсетях

    Календарь и таблица Евро-2020

    Сборная Италии в первом туре группового этапа Евро сыграет с командой Турции. Матч состоится 11 июня в Риме, начало — в 22:00 мск.

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