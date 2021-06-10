Пеллегрини: Треклятая проблема с бедром не позволит мне сыграть на Евро

Лоренцо Пеллегрини Фото: globallookpress.com
Хавбек «Ромы» получил повреждение и уже не успеет восстановиться к ближайшим матчам. Вместо него вызван полузащитник «Фиорентины» Гаэтано Кастровилли.
«К сожалению, эта треклятая проблема с бедром не позволит мне сыграть на нынешнем Евро.
Горько осознавать это в такой момент, но теперь нам нужно еще активнее поддержать эту фантастическую команду, и наши настоящие мужики вложат всю душу с первой до последней минуты каждого матча.
Верю в них. Вперед, парни. Форца, Италия!», — написал игрок в соцсетях
Сборная Италии в первом туре группового этапа Евро сыграет с командой Турции. Матч состоится 11 июня в Риме, начало — в 22:00 мск.