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    Комбаров покинул «Крылья Советов»

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    Защитник Дмитрий Комбаров покинул «Крылья Советов». Об этом сообщил спортивный директор самарского клуба Сергей Корниленко.

    Дмитрий Комбаров
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    Дмитрий Комбаров

    «Крылья» не стали продлевать контракт с бывшим футболистом «Спартака» и сборной России.

    Также отмечается, что Владимир Полуяхтов и Рикарду Алвеш получили от клуба предложения, но пока не решили, где будут играть в следующем сезоне.

    Напомним, «Крылья Советов» вернулись в российскую Премьер-лигу по итогам минувшего сезона ФНЛ.

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