Комбаров покинул «Крылья Советов»

Защитникпокинул. Об этом сообщил спортивный директор самарского клуба Сергей Корниленко.

«Крылья» не стали продлевать контракт с бывшим футболистом «Спартака» и сборной России.

Также отмечается, что Владимир Полуяхтов и Рикарду Алвеш получили от клуба предложения, но пока не решили, где будут играть в следующем сезоне.

Сергей Корниленко: У Дмитрия Комбарова закончился контракт с «Крыльями». Мы благодарим его за всё, что он сделал для нашей команды. Полуяхтов и Алвеш получили от клуба предложения и пока думают. У Канунникова ещё год контракта. — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) June 10, 2021

Напомним, «Крылья Советов» вернулись в российскую Премьер-лигу по итогам минувшего сезона ФНЛ.