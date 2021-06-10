Комбаров покинул «Крылья Советов»

Дмитрий Комбаров Фото: globallookpress.com
«Крылья» не стали продлевать контракт с бывшим футболистом «Спартака» и сборной России.
Также отмечается, что Владимир Полуяхтов и Рикарду Алвеш получили от клуба предложения, но пока не решили, где будут играть в следующем сезоне.
Сергей Корниленко: У Дмитрия Комбарова закончился контракт с «Крыльями». Мы благодарим его за всё, что он сделал для нашей команды. Полуяхтов и Алвеш получили от клуба предложения и пока думают. У Канунникова ещё год контракта.— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) June 10, 2021
Напомним, «Крылья Советов» вернулись в российскую Премьер-лигу по итогам минувшего сезона ФНЛ.