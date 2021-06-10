Дюпин: Вчера играли в квиз -викторину. Дзюба проиграл

Вратарь сборной Россиирассказал, как команда проводит свободное время после тренировок.

«Вчера вечером играли в квиз-викторину. Было несколько заданий. У нас была команда, которая называлась "безумцы": четыре вратаря, Джика (Джикия), Ионов и еще один. Почти выиграли, но не ответили на последний вопрос.

Кто выиграл? Тайна, но Дзюба проиграл! У нас была задача обойти его команду», — приводит слова голкипера «Спорт-Экспресс».

Дюпин также поделился ожиданиями от матчей Евро в Санкт-Петербурге, где россияне сыграют с Бельгией и Финляндией.

«Думаю, Евро в Питере пройдет хорошо, без проблем. Болельщики получат кучу положительных эмоций. Для меня подготовка проходила на нервах. Для меня — это первый большой турнир. Но потихоньку нервозность ушла, сейчас все хорошо. Надеемся на хороший результат», — сказа Дюпин.

Матч Бельгия — Россия состоится 12 июня, начало — в 12:00 мск.