Вермален назвал важнейшего игрока сборной России

Бывший защитник «Арсенала» и сборной Бельгиисчитает, чтоявляется ключевым игроком

«Знаю ряд игроков в составе сборной России. Само собой, мы встречались с ними пару лет назад. Разберём их нынешний состав в ближайшие дни. Сразу привлекает внимание их большой нападающий (Дзюба), который играл в 2019 году. Он и сейчас является ключевым футболистом российской сборной. Но думаю, что мы вместе с тренером ещё проанализируем их команду, чтобы найти сильные стороны и попытаться их нейтрализовать», — сказал Вермален на пресс-конференции.

Напомним, что Бельгия и Россия встретятся 12 июня в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы 2020. Вместе с ними в группу попали сборные Дании и Финляндии.