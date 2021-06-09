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    Вермален назвал важнейшего игрока сборной России

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    Бывший защитник «Арсенала» и сборной Бельгии Томас Вермален считает, что Артем Дзюба является ключевым игроком сборной России.

    Томас Вермален
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    Томас Вермален

    «Знаю ряд игроков в составе сборной России. Само собой, мы встречались с ними пару лет назад. Разберём их нынешний состав в ближайшие дни. Сразу привлекает внимание их большой нападающий (Дзюба), который играл в 2019 году. Он и сейчас является ключевым футболистом российской сборной. Но думаю, что мы вместе с тренером ещё проанализируем их команду, чтобы найти сильные стороны и попытаться их нейтрализовать», — сказал Вермален на пресс-конференции.

    Напомним, что Бельгия и Россия встретятся 12 июня в рамках первого тура группового этапа чемпионата Европы 2020. Вместе с ними в группу попали сборные Дании и Финляндии.

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