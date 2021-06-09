Бензема избежал серьезной травмы и сыграет на Евро

Нападающий сборной Франции, получивший травму в товарищеском матче против «Болгарии» (3:0), будет здоров через 2-3 дня, сообщает RMC Sport.

По информации источника, травма французского футболиста оказалась несерьезной, и в ближайшие дни Бензема вернется к тренировкам со сборной.

Таким образом, Карим точно будет в заявке на Евро-2020 и даже должен помочь своей команде в стартовом матче группового этапа против Германии.

Встреча французов с немцами состоится 15 июня, в Мюнхене. Начало игры запланировано на 22:00 по московскому времени.

Сборная Франции на групповом этапе Евро-2020 также еще сыграет с национальными командами Венгрии и Португалии.