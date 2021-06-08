СМИ: ПСЖ отдаст Доннарумму в аренду клубу Серии А

Вратарьможет продолжить выступления в Серии А, несмотря на уход из

Голкипер подпишет контракт с «Пари Сен-Жермен», и французский клуб отдаст его в аренду в одну из команд Серии А.

Таким образом, первый год по контракту с французским клубом Доннарумма проведет в итальянском чемпионате.

Одним из клубов, в который может перейти Доннарумма, является «Рома», пишет L’Equipe.

ПСЖ решил поступить с Доннаруммой так, потому что Кейлор Навас останется в клубе и будет основным вратарем в следующем сезоне.

«Пари Сен-Жермен» не хочет, чтобы между вратарями возникали конфликтные ситуации.