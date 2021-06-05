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    Куртуа: Азар на 100% останется в «Реале»

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    Бельгийский голкипер «Реала» Тибо Куртуа заверил, что его соотечественник Эден Азар останется в мадридском клубе.

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    Ранее СМИ сообщали, что полузащитник хочет вернуться в «Челси». Cообщалось и о возможном переходе Азара в «Рому» на правах аренды.

    «Эден 100% останется в "Реале". Он не хочет никуда уезжать, только мадридская пресса об этом пишет.

    В "Реале" критикуют всегда и всех. Азар хочет продолжать, играть без травм и выигрывать титулы. Эден умеет справляться с критикой и способен все изменить.

    Было жаль видеть, что он столкнулся с трудностями. Я давно его знаю, и мы много раз говорили о "Реале", представляя, что однажды будем играть там вместе.

    Он по-прежнему хочет быть важным игроком для "Реала". Я считаю, что он находится в хорошей физической форме и сейчас сильнее, чем раньше», — цитирует Куртуа Sport24 со ссылкой на Le Soir.

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