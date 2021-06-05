Бразилия обыграла Эквадор в квалификации ЧМ-2022

Сборнаяодержала домашнюю победу надв матче отборочного турнира к ЧМ-2022 в Южной Америке со счетом 2:0.

На 62-й минуте Ришарлисон с передачи Неймара открыл счет. Перед самым финальным свистком нападающий ПСЖ забил уже сам, реализовав пенальти.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Южная Америка Бразилия — Эквадор 2:0 Голы: 1:0 Ришарлисон (65'), 2:0 Неймар (пенальти) (90') Бразилия: Алисон Бекер, Данило, Маркос Маркиньос, Алекс Сандро, Эдер Милитао, Каземиро, Фред (Габриэл Жезус, 62'), Лукас Пакета, Ришарлисон (Фабиньо, 90'), Неймар, Gabriel Barbosa (Роберто Фирмино, 76') Эквадор: Алешандер Домингес, Роберт Арболеда, Первис Эступинан, Хавьер Арреага, Angelo Preciado, Карлос Груэсо, Эдуар Пресиадо (Fidel Martinez, 70'), Джегсон Мендес (M.Estrada, 76'), Алан Франко, Эннер Валенсия (Jordy Caicedo, 76'), Анхель Мена (Juan Cazares, 84') Предупреждения: Angelo Preciado (27'), Фред (37'), Эннер Валенсия (55'), Эдуар Пресиадо (69'), Эдер Милитао (73'), Алешандер Домингес (90')

После пяти матчей Бразилия с 15 очками лидирует в отборочной группе, Эквадор с девятью очками располагается на третьей строчке.

Следующий матч бразильцы проведут 9 июня на выезде с Парагваем, а Эквадор в этот же день примет сборную Перу.