«Челси» продлил контракт с Жиру

Оливье Жиру Фото: globallookpress.com
Срок прошлого соглашения француза истекал этим летом, но стороны приняли решение пролонгировать сотрудничество.
Форвард выступает за «Челси» с января 2018 года. Ранее сообщалось, что летом он может уйти из-за малого количества игровой практики.
Активнее остальных французским нападающим интересовался итальянский «Милан».
В минувшем сезоне АПЛ 34-летний француз провел в составе «синих» 17 матчей, в которых забил четыре мяча.
По итогам завершившегося чемпионата Англии подопечные Томаса Тухеля заняли четвертое место. В финале Лиги чемпионов лондонцы обыграли «Манчестер Сити» (1:0) и завоевали главный клубный европейский трофей.
Giroud contract extended. 👇— Champions of Europe 🏆 (@ChelseaFC) June 4, 2021