«Челси» продлил контракт с Жиру

Лондонскийзаключил новое соглашение сроком на один года с форвардом команды

Срок прошлого соглашения француза истекал этим летом, но стороны приняли решение пролонгировать сотрудничество.

Форвард выступает за «Челси» с января 2018 года. Ранее сообщалось, что летом он может уйти из-за малого количества игровой практики.

Активнее остальных французским нападающим интересовался итальянский «Милан».

В минувшем сезоне АПЛ 34-летний француз провел в составе «синих» 17 матчей, в которых забил четыре мяча.

По итогам завершившегося чемпионата Англии подопечные Томаса Тухеля заняли четвертое место. В финале Лиги чемпионов лондонцы обыграли «Манчестер Сити» (1:0) и завоевали главный клубный европейский трофей.