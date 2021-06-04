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    «Челси» продлил контракт с Жиру

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    Лондонский «Челси» заключил новое соглашение сроком на один года с форвардом команды Оливье Жиру.

    Оливье Жиру
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    Оливье Жиру

    Срок прошлого соглашения француза истекал этим летом, но стороны приняли решение пролонгировать сотрудничество.

    Форвард выступает за «Челси» с января 2018 года. Ранее сообщалось, что летом он может уйти из-за малого количества игровой практики.

    Активнее остальных французским нападающим интересовался итальянский «Милан».

    В минувшем сезоне АПЛ 34-летний француз провел в составе «синих» 17 матчей, в которых забил четыре мяча.

    По итогам завершившегося чемпионата Англии подопечные Томаса Тухеля заняли четвертое место. В финале Лиги чемпионов лондонцы обыграли «Манчестер Сити» (1:0) и завоевали главный клубный европейский трофей.

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