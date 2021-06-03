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    Рамос отклонил очередное предложение «Реала» по новому контракту

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    Капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос близок к тому, чтобы покинуть клуб в это межсезонье.

    Серхио Рамос
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    Серхио Рамос

    Как сообщает испанское издание AS, 35-летний футболист отклонил очередное предложение президента «Реала» Флорентино Переса по новому контракту.

    Этот договор предусматривает 10-процентное сокращение зарплаты. Отмечается, что Рамос не готов идти на финансовые уступки.

    Кроме того, игрок недоволен тем, что клубу не удалось удержать в команде Зинедина Зидана. Ранее на этой неделе «Реал» возглавил Карло Анчелотти.

  • Рамос хочет продлить контракт с «Реалом» до 2023 года
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    • Напомним, испанские СМИ сообщали о том, что Рамос просит игроков «Реала» не соглашаться на сокращение зарплаты.

    В сезоне-2020/21 Рамос провел 21 матч за «Реал», в которых забил четыре гола и сделал одну результативную передачу. Его нынешний контракт с мадридцами истекает летом 2021 года.

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