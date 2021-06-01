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    Лидер сборной Венгрии пропустит Евро-2020 из-за травмы

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    Полузащитник сборной Венгрии Доминик Собослаи не сыграет на предстоящем Евро-2020 из-за травмы, сообщает Kicker.

    Доминик Собослаи
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    Доминик Собослаи

    20-летний хавбек получил травму приводящей мышцы ноги в конце прошлого года, когда выступал за австрийский «Ред Булл Зальцбург», после чего в январе перебрался в немецкий «РБ Лейпциг», но из-за повреждения так и не дебютировал в Бундеслиге.

    Футболист продолжал восстановление и надеялся сыграть на предстоящем турнире, но оптимистические прогнозы не оправдались и он был вынужден покинуть тренировочный лагерь Венгрии.

    На Евро-2020 сборная Венгрии сыграет против Португалии, Франции и Германии.

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