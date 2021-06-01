Лидер сборной Венгрии пропустит Евро-2020 из-за травмы

Полузащитник сборной Венгриине сыграет на предстоящем Евро-2020 из-за травмы, сообщает Kicker.

20-летний хавбек получил травму приводящей мышцы ноги в конце прошлого года, когда выступал за австрийский «Ред Булл Зальцбург», после чего в январе перебрался в немецкий «РБ Лейпциг», но из-за повреждения так и не дебютировал в Бундеслиге.

Футболист продолжал восстановление и надеялся сыграть на предстоящем турнире, но оптимистические прогнозы не оправдались и он был вынужден покинуть тренировочный лагерь Венгрии.

На Евро-2020 сборная Венгрии сыграет против Португалии, Франции и Германии.