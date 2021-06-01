Кан заменит Румменигге на посту председателя правления «Баварии»

Карл-Хайнц Румменигге и Оливер Кан Фото: globallookpress.com
Освободившуюся должность займет бывший голкипер «Баварии» Оливер Кан.
Румменигге работал в руководстве «Баварии» на различных должностях с 1991 года. Контракт 65-летнего функционера с «Баварией» был рассчитан до 31 декабря 2021 года.
В минувшем сезоне «Бавария» в 31-й раз выиграла чемпионат Германии.
Karl-Heinz #Rummenigge legt Vorstandsvorsitz nieder — Oliver #Kahn folgt ihm zum 1. Juli nach. #DankeKalle— 🏆 MEISTER 🏆 (@FCBayern) June 1, 2021