Кан заменит Румменигге на посту председателя правления «Баварии»

30 июня досрочно покинет пост председатель правления, сообщает пресс-служба мюнхенского клуба.

Освободившуюся должность займет бывший голкипер «Баварии» Оливер Кан.

Румменигге работал в руководстве «Баварии» на различных должностях с 1991 года. Контракт 65-летнего функционера с «Баварией» был рассчитан до 31 декабря 2021 года.

В минувшем сезоне «Бавария» в 31-й раз выиграла чемпионат Германии.