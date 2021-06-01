Кирьяков рассказал о важности товарищеского матча с Польшей

Бывший нападающий сборной Россииподелился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды с Польшей.

«Это очень важный матч. Тренеры уже держат в голове приблизительные составы на первые игры чемпионата Европы, — отметил Кирьяков. — За исключением нескольких позиций, думаю, с первых минут у нашей сборной мы увидим приблизительно то, что будет в матче с Бельгией. Потому что времени остаётся очень мало, и предстоящие матчи с Польшей и Болгарией — возможность наиграть какие-то связки и посмотреть каких-то новых игроков, как они будут взаимодействовать с костяком команды. Понятно, что сейчас есть моменты, связанные с микротравмами, с недомоганием, ещё чем-то. Но в основном, я думаю, тренеры примерно знают, на кого рассчитывать, по крайней мере в первой игре турнира.

В любом случае мы должны смотреть на себя, на то, как мы будем действовать. То, что Левандовский начнёт игру в запасе, не наша проблема. Мы должны сконцентрироваться на нашей игре, на взаимодействии наших футболистов. Опять же, сейчас важно вспомнить и наиграть связи. Матч с Польшей — хорошая возможность это сделать. Поляки хороши даже без Левандовского: очень приличная команда, футболисты выступают за сильные клубы. Поэтому интересно, как в этом матче будут смотреться наши ребята. При этом результат встречи с Польшей и следующей игры с Болгарией, наверное, не будет иметь какого-то значения.

Хотелось бы как минимум не проиграть. Всё-таки поражение в любом случае оставляет какой-то негативный осадок. Даже ничья с такой командой, как Польша, думаю, будет оцениваться позитивно. Наверное, это будет здорово и для настроения самих футболистов», — приводит слова Кирьякова «Матч ТВ».

Во вторник, 1 июня, сборная России проведет товарищеский матч с Польшей. Игра состоится во Вроцлаве, начало — в 21:45 мск.