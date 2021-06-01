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    «Барселона» объявила о переходе Эрика Гарсии

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    «Барселона» сообщила на своем официальном сайте о переходе защитника Эрика Гарсии, который предыдущие три года провел в «Манчестер Сити».

    Эрик Гарсия
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    Эрик Гарсия

    Каталонский клуб подписал со своим воспитанником контракт до лета 2026 года.

    Кроме того, в соглашении указана сумма отступных — любой желающий сможет выкупить Гарсию за 400 миллионов евро.

    20-летний Гарсия занимался в академии «Барселоны» с 2006 по 2017 год, после чего перешел в «Манчестер Сити». Из английского клуба Эрик ушел в качестве свободного агента.

    Гарсия провел в английской Премьер-лиге 19 матчей.

    Напомним, в понедельник «Барселона» объявила о подписании контракта с аргентинским нападающим Серхио Агуэро.

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