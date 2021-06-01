«Барселона» объявила о переходе Эрика Гарсии

сообщила на своем официальном сайте о переходе защитника, который предыдущие три года провел в «Манчестер Сити».

Каталонский клуб подписал со своим воспитанником контракт до лета 2026 года.

Кроме того, в соглашении указана сумма отступных — любой желающий сможет выкупить Гарсию за 400 миллионов евро.

Home is where the heart is. pic.twitter.com/FQRV2L4n4R — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 1, 2021

20-летний Гарсия занимался в академии «Барселоны» с 2006 по 2017 год, после чего перешел в «Манчестер Сити». Из английского клуба Эрик ушел в качестве свободного агента.

Гарсия провел в английской Премьер-лиге 19 матчей.

Напомним, в понедельник «Барселона» объявила о подписании контракта с аргентинским нападающим Серхио Агуэро.