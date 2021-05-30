Буффон объяснил решение уйти из «Ювентуса»

Вратарь «Ювентуса»рассказал, почему решил покинуть туринский клуб.

«Меня также раздражало то, что кто-то думал, что я играл против "Барселоны" из-за дружбы с Андреа Пирло. Мне не нужны подачки.

Именно чувство того, что кто-то сомневается во мне, подтолкнуло меня покинуть "Ювентус".

Теперь мне нужна новая энергия. Я не буду ни о чем сожалеть. Я очень счастлив сегодня. Я даже мог бы завершить карьеру. Думаю, что и так сделал достаточно», — приводит слова Буффона Football Italia.

Буффон стал игроком «Ювентуса» в июле 2001 года. Через 17 лет он покинул итальянский клуб, отправившись в «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, однако спустя сезон вернулся в Турин.