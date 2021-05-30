Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Томас ТухельМастер-класс от Тухеля. «Челси» воспользовался странным решением Гвардиолы
  • 16:52
    • Де Брейне рискует пропустить групповой этап Евро-2020
  • 15:44
    • Стали известны детали нового контракта Тухеля
  • 15:26
    • Де Брейне озвучил свой диагноз после посещения больницы
  • 12:19
    • Подруга Роналду раскрыла планы форварда
  • 12:06
    • Головин планирует остаться в «Монако» на следующий сезон
    Все новости спорта

    Буффон объяснил решение уйти из «Ювентуса»

    Футбол Ювентус Серия A Футбол Италии Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон рассказал, почему решил покинуть туринский клуб.

    Джанлуиджи Буффон
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джанлуиджи Буффон

    «Меня также раздражало то, что кто-то думал, что я играл против "Барселоны" из-за дружбы с Андреа Пирло. Мне не нужны подачки.

    Именно чувство того, что кто-то сомневается во мне, подтолкнуло меня покинуть "Ювентус".

    Теперь мне нужна новая энергия. Я не буду ни о чем сожалеть. Я очень счастлив сегодня. Я даже мог бы завершить карьеру. Думаю, что и так сделал достаточно», — приводит слова Буффона Football Italia.

    Буффон стал игроком «Ювентуса» в июле 2001 года. Через 17 лет он покинул итальянский клуб, отправившись в «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, однако спустя сезон вернулся в Турин.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем закончатся путешествие американцев в Санкт-Галлен?
  • Швейцария — США. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Финляндия не упустит лидерство в группе?
  • Финляндия — Латвия. Прогноз и ставки
  • 1.93
    •
  • Страдания Италии продолжатся в матче с Канадой?
  • Италия — Канада. Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.92
  • Экспресс дня 30 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Швейцария — США
  • Футбол
  • Сегодня в 21:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Финляндия — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  2.01
  • Прогноз на матч Италия — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Олимпия Милан — ЦСКА
  • Баскетбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Фламенго — Палмейрас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Атлетико Минейро — Форталеза
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Музетти — Гоффен
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Александрова — Винус Уильямс
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020 Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры