«Манчестер Сити» — «Челси»: счет матча 0:1, обзор гола

Встреча, которая прошла в Порту на стадионе «Драгау», завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонцев.
Команды активно начали игру. Уже на 8-й минуте должен был забивать Рахим Стерлинг, но из убойной позиции пробил в Эдуара Менди.
Спустя шесть минут шикарную возможность упустил Тимо Вернер, легким ударом пробив прямо в руки Эдерсону.
На 28-й минуте Кевин Де Брейне классно прострелил на Фила Фодена, которому в последний момент помешал нормально ударить по мячу Антонио Рюдигер.
И лишь за две минуты до перерыва прошла результативная атака у «синих». Мэйсон Маунт сделал невероятный пас со своей половины поля на ход Каю Хаверцу, который переиграл Эдерсона и отправил мяч в пустые ворота.
На 56-й минуте серьезную травму получил капитан «Сити» Де Брейне, который жестко столкнулся с Рюдигером и в слезах покинул поле.
Подопечные Пепа Гвардиолы до финального свистка контролировали мяч, но серьезных моментов не имели. А вот у «синих» на 73-й минуте мог отличиться Кристиан Пулишич, которому не хватило точности.
«Челси» выиграл Лигу чемпионов во второй раз в своей истории. Предыдущий триумф датируется 2012 годом.