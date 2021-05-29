«Манчестер Сити» — «Челси»: счет матча 0:1, обзор гола

одержал победу надв финальном матче Лиги чемпионов сезона 2020/21.

Встреча, которая прошла в Порту на стадионе «Драгау», завершилась со счетом 1:0 в пользу лондонцев.

Команды активно начали игру. Уже на 8-й минуте должен был забивать Рахим Стерлинг, но из убойной позиции пробил в Эдуара Менди.

Спустя шесть минут шикарную возможность упустил Тимо Вернер, легким ударом пробив прямо в руки Эдерсону.

На 28-й минуте Кевин Де Брейне классно прострелил на Фила Фодена, которому в последний момент помешал нормально ударить по мячу Антонио Рюдигер.

И лишь за две минуты до перерыва прошла результативная атака у «синих». Мэйсон Маунт сделал невероятный пас со своей половины поля на ход Каю Хаверцу, который переиграл Эдерсона и отправил мяч в пустые ворота.

На 56-й минуте серьезную травму получил капитан «Сити» Де Брейне, который жестко столкнулся с Рюдигером и в слезах покинул поле.

Подопечные Пепа Гвардиолы до финального свистка контролировали мяч, но серьезных моментов не имели. А вот у «синих» на 73-й минуте мог отличиться Кристиан Пулишич, которому не хватило точности.

Футбол. Лига чемпионов. Финал Манчестер Сити — Челси 0:1 Гол: 0:1 Кай Хаверц (42') Манчестер Сити: Эдерсон Мораес, Кайл Уолкер, Рубен Диаш, Джон Стоунс, Александр Зинченко, Илкай Гюндоган, Бернарду Силва (Фернандиньо, 64'), Филип Фоден, Рахим Стерлинг (Серхио Агуэро, 77'), Кевин Де Брёйне (Габриэл Жезус, 60'), Рияд Марез Челси: Эдуард Менди, Антонио Рюдигер, Тьяго Силва (Андреас Кристенсен, 39'), Сесар Аспиликуэта, Жоржиньо, Н’Голо Канте, Мэйсон Маунт (Матео Ковачич, 80'), Бен Чилвел, Рис Джеймс, Кай Хаверц, Тимо Вернер (Кристиан Пулишич, 66') Предупреждения: Илкай Гюндоган (35'), Антонио Рюдигер (57'), Габриэл Жезус (88')

«Челси» выиграл Лигу чемпионов во второй раз в своей истории. Предыдущий триумф датируется 2012 годом.