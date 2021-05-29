Далглиш: «Ман Сити» — фаворит финала, но случиться может что угодно

Кенни Далглиш Фото: globallookpress.com
В финале 66-го розыгрыша Кубка чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Челси». Встреча пройдет на стадионе «Драгау» в Порту.
«Да, "Ман Сити" — фаворит финала, они выиграли премьер-лигу. Но должен сказать, что сделать прогноз очень непросто.
"Челси" показывал не слишком хорошие результаты в последнее время, но Томас Тухель преобразил эту команду».
В Лиге чемпионов «Челси» провел несколько потрясающих матчей. Так что в финале может случиться что угодно.
Спрогнозировать победителя нелегко, но если бы мне пришлось делать выбор, то я бы на «Сити» все же поставил«, — сказал Далглиш в беседе с Daily Mail.
Наш прогноз на исход финального матча Лиги чемпионов можно найти по ссылке.