Далглиш: «Ман Сити» — фаворит финала, но случиться может что угодно

Бывший игрок и тренер «Ливерпуля»дал прогноз на исход финала Лиги чемпионов.

В финале 66-го розыгрыша Кубка чемпионов «Манчестер Сити» встретится с «Челси». Встреча пройдет на стадионе «Драгау» в Порту.

«Да, "Ман Сити" — фаворит финала, они выиграли премьер-лигу. Но должен сказать, что сделать прогноз очень непросто.

"Челси" показывал не слишком хорошие результаты в последнее время, но Томас Тухель преобразил эту команду».

В Лиге чемпионов «Челси» провел несколько потрясающих матчей. Так что в финале может случиться что угодно.

Спрогнозировать победителя нелегко, но если бы мне пришлось делать выбор, то я бы на «Сити» все же поставил«, — сказал Далглиш в беседе с Daily Mail.

Наш прогноз на исход финального матча Лиги чемпионов можно найти по ссылке.