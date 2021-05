«Наполи» возглавит бывший тренер «Зенита»

в ближайшие дни объявит о назначенииглавным тренером.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, 62-летний специалист уже согласовал с неаполитанским клубом условия контракт.

«Наполи» подпишет с бывшим тренером «Зенита» договор на два года.

Done deal and confirmed! Luciano #Spalletti will be the next coach of #Napoli. 2-years contract. In his staff there will be Domenichini, Baldini, Pane, Iaia and maybe also Pizarro. Spalletti is working to complete his staff with a GK’s coach and a match analyst. #transfers https://t.co/qVhAd66ttj