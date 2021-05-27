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    Рэшфорд: Я очень разочарован, это чувство трудно объяснить

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    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прокомментировал поражение от «Вильярреала» (1:1, 10:11 в серии пенальти) в финале Лиги Европы.

    Маркус Рэшфорд
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    Маркус Рэшфорд

    «Я очень разочарован. Это чувство трудно объяснить. Мы приехали сюда победить. Мы так много работали на протяжении всего сезона, и у нас была возможность выиграть трофей.

    Может, не сейчас, но нам нужно взглянуть на эту игру и понять, над чем мы должны работать.

    Команда не сдастся, и тренер не сдастся. В следующем сезоне мы будем играть с еще большим желанием. Люди много говорят о "Манчестер Юнайтед", но я считаю, что у нас есть все, чтобы успешно выступать на высшем уровне — жажда, желание, талант и качества. Нам просто нужно показать миру и себе, почему наше место на таком уровне.

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    • Не хочу слышать: "Ой, они были так близки". Это ничего не значит. Мы должны сделать все, чтобы не проигрывать. Чтобы выиграть большие трофеи, нужно идти на жертвы. Я могу показать вам шесть или семь игроков, у которых с сентября были травмы. Но сейчас мы должны разгрузить наши головы.

    Я обещаю болельщикам: мы не сдадимся лишь потому, что сегодня проиграли. Мы должны делать все возможное на поле. Мы близки к цели. Я клянусь — мы близки. Но этого мало», — приводит слова Рэшфорда официальный сайт УЕФА.

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