ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рубен ДиашТоп-3 защитников клубного сезона 2020/2021
  • 19:33
    • Бобровский сыграет на чемпионате мира
  • 22:32
    • Сборная Чехии одержала волевую победу над Швецией
  • 21:19
    • «Интер» договорился с наставником «Лацио»
  • 21:05
    • СМИ: В Лиге чемпионов может появиться «Финал четырех»
  • 20:33
    • Кузнецова на «Ролан Гаррос» сыграет с Азаренко, Александрова — с Винус Уильямс
    Все новости спорта

    Черчесов похвалил Заболотного за игру в прессинге

    Футбол Сборная России Футбол России Евро-2020 (2021) Календарь Евро-2020 Прогнозы на Евро-2020
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о нападающих, между которыми возникла острая конкуренция за место в составе.

    Станислав Черчесов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Станислав Черчесов

    «Говорят, что они одинаковые, но для нас они абсолютно разные. Конкуренция — хорошо. На других позициях у нас тоже конкуренция. Нападающие одинаковые плюс-минус по габаритам, в остальном они разные.

    Заболотный в Сочи отрабатывает в прессинге. Со Словенией он вышел и закрыл опорную зону. Дзюба и Соболев другие. Так как играет Заболотный ни один нападающий в России не сыграет.

    Кого из вратарей придется отцепить? Точно ответа пока нет, но даже если бы он был, я бы не сказал. При подготовке должно быть четыре вратаря», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько шайб Швеция вколотит Великобритании?
  • Швеция — Великобритания. Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Сможет ли Белоруссия набрать очки в игре с Данией?
  • Дания — Белоруссия. Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Матч между Казахстаном и Канадой будет результативным?
  • Казахстан — Канада. Прогноз и ставки
  • 2.46
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.17
  • Экспресс дня 28 мая
  • Завтра в 20:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Швеция — Великобритания
  • Хоккей
  • Завтра в 16:15
    •  2.32
  • Прогноз на матч Дания — Белоруссия
  • Хоккей
  • Завтра в 20:15
    •  2.46
  • Прогноз на матч Казахстан — Канада
  • Хоккей
  • Завтра в 16:15
    •  2.66
  • Прогноз на матч Кайрат — Кайсар
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Венеция — Читтаделла
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Латвия — Норвегия
  • Хоккей
  • Завтра в 20:15
    •  1.79
  • Прогноз на матч Даллас — Клипперс
  • Баскетбол
  • Послезавтра в 04:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Вегас — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференций
    Евро-2020Copa America 2021ЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры