Черчесов похвалил Заболотного за игру в прессинге

Главный тренер сборной Россиивысказался о нападающих, между которыми возникла острая конкуренция за место в составе.

«Говорят, что они одинаковые, но для нас они абсолютно разные. Конкуренция — хорошо. На других позициях у нас тоже конкуренция. Нападающие одинаковые плюс-минус по габаритам, в остальном они разные.

Заболотный в Сочи отрабатывает в прессинге. Со Словенией он вышел и закрыл опорную зону. Дзюба и Соболев другие. Так как играет Заболотный ни один нападающий в России не сыграет.

Кого из вратарей придется отцепить? Точно ответа пока нет, но даже если бы он был, я бы не сказал. При подготовке должно быть четыре вратаря», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».