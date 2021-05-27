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    Бердыев получил должность в казахском «Кайрате»

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    Бывший главный тренер «Ростова» и «Рубина» Курбан Бердыев стал советником председателя наблюдательного совета «Кайрата», сообщает официальный сайт казахского клуба.

    Курбан Бердыев
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    Курбан Бердыев

    На новой должности специалист будет работать в трех направлениях: сопровождение и консультация работы основного состава, академии клуба и проекта «Кайрат» Москва.

    Отмечается, что работа будет вестись в смешанном режиме, с регулярным приездом в Алматы для проведения обучающих встреч и семинаров, а также в дистанционном формате.

    68-летний Бердыев находится без работы с лета 2019 года. Его последним клубом был «Рубин». Вместе с казанцами он дважды выигрывал чемпионат России.

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