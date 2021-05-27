Бердыев получил должность в казахском «Кайрате»

Бывший главный тренер «Ростова» и «Рубина»стал советником председателя наблюдательного совета «Кайрата», сообщает официальный сайт казахского клуба.

На новой должности специалист будет работать в трех направлениях: сопровождение и консультация работы основного состава, академии клуба и проекта «Кайрат» Москва.

Отмечается, что работа будет вестись в смешанном режиме, с регулярным приездом в Алматы для проведения обучающих встреч и семинаров, а также в дистанционном формате.

68-летний Бердыев находится без работы с лета 2019 года. Его последним клубом был «Рубин». Вместе с казанцами он дважды выигрывал чемпионат России.

