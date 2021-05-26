УЕФА может отменить правило выездного гола

УЕФА рассматривает возможность полной отмены правила выездного гола, информирует The Times.

Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета по клубным соревнованиям.

Ранее стало известно об инициативе частично отменить правило выездного гола, то есть, чтобы оно не действовало в дополнительное время ответного матча.

Впрочем, УЕФА точно не поддержит частичную отмену, а будет обсуждать только вариант с полной отменой.

По нынешнему правилу при равном счете в двухматчевом противостоянии в еврокубках в следующий раунд выходит команда, забившая больше голов на чужом поле.