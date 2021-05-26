УЕФА может отменить правило выездного гола

Футболисты «Пари Сен-Жермен» Фото: globallookpress.com
Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета по клубным соревнованиям.
Ранее стало известно об инициативе частично отменить правило выездного гола, то есть, чтобы оно не действовало в дополнительное время ответного матча.
Впрочем, УЕФА точно не поддержит частичную отмену, а будет обсуждать только вариант с полной отменой.
По нынешнему правилу при равном счете в двухматчевом противостоянии в еврокубках в следующий раунд выходит команда, забившая больше голов на чужом поле.