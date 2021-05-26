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    УЕФА может отменить правило выездного гола

    Футбол УЕФА
    УЕФА рассматривает возможность полной отмены правила выездного гола, информирует The Times.

    Футболисты «Пари Сен-Жермен»
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    Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании комитета по клубным соревнованиям.

    Ранее стало известно об инициативе частично отменить правило выездного гола, то есть, чтобы оно не действовало в дополнительное время ответного матча.

    Впрочем, УЕФА точно не поддержит частичную отмену, а будет обсуждать только вариант с полной отменой.

    По нынешнему правилу при равном счете в двухматчевом противостоянии в еврокубках в следующий раунд выходит команда, забившая больше голов на чужом поле.

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