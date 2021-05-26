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    На «Сантьяго Бернабеу» произошел пожар

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    На стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде произошел небольшой пожар, сообщает Marca.

    «Сантьяго Бернабеу»
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    «Сантьяго Бернабеу»

    На одной из башен арены очевидцы заметили пламя и столб дыма. Через несколько минут после срабатывания сигнализации на место прибыла бригада пожарных.

    Пожар начался при установке изоляционного материала, хотя его причина не уточняется.

    Напомним, что «Сантьяго Бернабеу» находится на реконструкции. В сезоне 2020/21 «Реал» проводил домашние матчи на «Альфредо Ди Стефано».

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