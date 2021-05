На «Сантьяго Бернабеу» произошел пожар

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде произошел небольшой пожар, сообщает Marca.

На одной из башен арены очевидцы заметили пламя и столб дыма. Через несколько минут после срабатывания сигнализации на место прибыла бригада пожарных.

Пожар начался при установке изоляционного материала, хотя его причина не уточняется.

🚨🚨🚨 There’s a fire right now at the Bernabéu. pic.twitter.com/Zg6B3CRY3p