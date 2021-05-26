На «Сантьяго Бернабеу» произошел пожар

На стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде произошел небольшой пожар, сообщает Marca.

На одной из башен арены очевидцы заметили пламя и столб дыма. Через несколько минут после срабатывания сигнализации на место прибыла бригада пожарных.

Пожар начался при установке изоляционного материала, хотя его причина не уточняется.

🚨🚨🚨 There’s a fire right now at the Bernabéu. pic.twitter.com/Zg6B3CRY3p — Real Madrid Info ³⁴ (@RMadridInfo) May 26, 2021

Напомним, что «Сантьяго Бернабеу» находится на реконструкции. В сезоне 2020/21 «Реал» проводил домашние матчи на «Альфредо Ди Стефано».