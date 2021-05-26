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    Гильерме признан лучшим голкипером сезона в РПЛ

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    Гильерме из московского «Локомотива» признан лучшим голкипером сезона в российской Премьер-лиге, сообщает пресс-служба турнира.

    Гильерме
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    Гильерме

    В минувшем чемпионате России 35-летний вратарь «железнодорожников» провел 14 матчей на ноль. У его ближайших преследователей 11 таких игр.

    Всего же в 25-ти матчах Гильерме пропустил 27 мячей.

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    • Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. Его контракт с московским клубом истекает 30 июня 2022 года.

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