Гильерме признан лучшим голкипером сезона в РПЛ

из московского «Локомотива» признан лучшим голкипером сезона в российской Премьер-лиге, сообщает пресс-служба турнира.

В минувшем чемпионате России 35-летний вратарь «железнодорожников» провел 14 матчей на ноль. У его ближайших преследователей 11 таких игр.

Всего же в 25-ти матчах Гильерме пропустил 27 мячей.

Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. Его контракт с московским клубом истекает 30 июня 2022 года.