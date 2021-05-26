Гильерме признан лучшим голкипером сезона в РПЛ

В минувшем чемпионате России 35-летний вратарь «железнодорожников» провел 14 матчей на ноль. У его ближайших преследователей 11 таких игр.
Всего же в 25-ти матчах Гильерме пропустил 27 мячей.
Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007 года. Его контракт с московским клубом истекает 30 июня 2022 года.
👏 Гилерме — лучший вратарь сезона 2020/21 #ТинькоффРПЛ!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) May 26, 2021
✅ На счету голкипера «Локомотива» 14 матчей на ноль. Ближайшие конкуренты в этой номинации оставили свои ворота сухими 11 раз#ГероиСезона #Гилерме pic.twitter.com/7FcI9ykI5z