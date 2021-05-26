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    • «Ювентус» готов отпустить Дибалу в «Атлетико»
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    «Ювентус» готов отпустить Дибалу в «Атлетико»

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    Полузащитник «Ювентуса» Пауло Дибала может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

    Пауло Дибала
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    Пауло Дибала

    Как сообщает El Larguero, аргентинского футболиста хочет приобрести «Атлетико».

    «Ювентус» готов продать Дибалу в связи с тем, что планирует разгрузить зарплатную ведомость.

    27-летний хавбек зарабатывает в Турине семь миллионов евро в год.

    Отмечается, что «Ювентус» предлагал «Атлетико» включить в сделку по Дибале Анхеля Корреа, но против этого оказался главный тренер мадридской команды Диего Симеоне.

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    • Дибала в минувшем чемпионате Италии провел 20 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

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