«Ювентус» готов отпустить Дибалу в «Атлетико»

Полузащитник «Ювентуса»может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает El Larguero, аргентинского футболиста хочет приобрести «Атлетико».

«Ювентус» готов продать Дибалу в связи с тем, что планирует разгрузить зарплатную ведомость.

27-летний хавбек зарабатывает в Турине семь миллионов евро в год.

Отмечается, что «Ювентус» предлагал «Атлетико» включить в сделку по Дибале Анхеля Корреа, но против этого оказался главный тренер мадридской команды Диего Симеоне.

Дибала в минувшем чемпионате Италии провел 20 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.