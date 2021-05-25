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    Зобнин: Черчесов стал опытнее, по нему видно

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    Полузащитник сборной России Роман Зобнин рассказал, как проходит подготовка команды к чемпионату Европы.

    Роман Зобнин
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    Роман Зобнин

    «Всю работу, которая на сборах, я знаю — мы уже делали её перед Кубком конфедераций и перед чемпионатом мира. Мне всё знакомо, знаем, что будет завтра. Но работа тяжёлая. Последствия коронавируса? У меня, слава богу, ничего не поменялось, это самое главное.

    Не только я должен быть примером для молодых — все, кто долго в команде. На тренировках должны показывать, в матчах, чтобы все видели. Сборная-то готова к такому успеху, как на чемпионате мира, но есть много нюансов: кто встанет в строй, будут ли травмы. Мы хотим повторить тот успех. Задачи должны быть постепенными, сейчас — хорошо подготовиться, потом — тяжелейший матч с Бельгией.

    Изменился ли Черчесов? По мне, нет. Стал опытнее, это по нему видно», — приводит слова Зобнина «Чемпионат».

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