Зобнин: Черчесов стал опытнее, по нему видно

Полузащитник сборной Россиирассказал, как проходит подготовка команды к чемпионату Европы.

«Всю работу, которая на сборах, я знаю — мы уже делали её перед Кубком конфедераций и перед чемпионатом мира. Мне всё знакомо, знаем, что будет завтра. Но работа тяжёлая. Последствия коронавируса? У меня, слава богу, ничего не поменялось, это самое главное.

Не только я должен быть примером для молодых — все, кто долго в команде. На тренировках должны показывать, в матчах, чтобы все видели. Сборная-то готова к такому успеху, как на чемпионате мира, но есть много нюансов: кто встанет в строй, будут ли травмы. Мы хотим повторить тот успех. Задачи должны быть постепенными, сейчас — хорошо подготовиться, потом — тяжелейший матч с Бельгией.

Изменился ли Черчесов? По мне, нет. Стал опытнее, это по нему видно», — приводит слова Зобнина «Чемпионат».