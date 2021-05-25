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    Экс-голкипер «Спартака» покинул дюссельдорфскую «Фортуну»

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    Российский голкипер Антон Митрюшкин покинул «Фортуну» из Дюссельдорфа, сообщается на официальном сайте клуба.

    Антон Митрюшкин
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    Антон Митрюшкин

    Футболист заключил контракт с командой в октябре 2020 года. Соглашение было рассчитано до 30 июня 2021 года. Он не провел за немецкую команду ни одного официального матча.

    Митрюшкин находился в системе «Спартака» с 2009 по 2015 год и сыграл за основную команду четыре матча. Потом вратарь перешел в швейцарский «Сьон», за который он играл в течение пяти сезонов. Его лучшим достижением в команде стал выход в финал Кубка страны в 2017 году.

    «Фортуна» заняла пятое место в турнирной таблице второй Бундеслиги, набрав 56 очков в 34 матчах.

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