Экс-голкипер «Спартака» покинул дюссельдорфскую «Фортуну»

Российский голкиперпокинулиз Дюссельдорфа, сообщается на официальном сайте клуба.

Футболист заключил контракт с командой в октябре 2020 года. Соглашение было рассчитано до 30 июня 2021 года. Он не провел за немецкую команду ни одного официального матча.

Митрюшкин находился в системе «Спартака» с 2009 по 2015 год и сыграл за основную команду четыре матча. Потом вратарь перешел в швейцарский «Сьон», за который он играл в течение пяти сезонов. Его лучшим достижением в команде стал выход в финал Кубка страны в 2017 году.

«Фортуна» заняла пятое место в турнирной таблице второй Бундеслиги, набрав 56 очков в 34 матчах.