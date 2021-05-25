Австрия огласила окончательный состав на Евро-2020

В списке австрийской команды числится 26 футболистов.
Заявка выглядит следующим образом:
Вратари: Даниель Бахманн («Уотфорд», Англия), Павао Перван («Вольфсбург», Германия), Александр Шлагер (ЛАСК).
Защитники: Давид Алаба («Бавария», Германия), Александар Драгович («Байер», Германия), Марко Фридль («Вердер», Германия), Мартин Хинтереггер («Айнтрахт», Германия), Конрад Лаймер («РБ Лейпциг», Германия), Штефан Лайнер («Боруссия» М, Германия), Филипп Линхарт («Фрайбург», Германия), Штефан Пош («Хоффенхайм», Германия), Кристофер Триммель («Унион», Германия), Андреас Ульмер («РБ Зальцбург»).
Полузащитники: Кристоф Баумгартнер, Флориан Гриллич (оба — «Хоффенхайм», Германия), Юлиан Баумгартлингер («Байер», Германия), Штефан Ильзанкер («Айнтрахт», Германия), Валентино Лазаро («Боруссия» М, Германия), Марсель Забитцер («РБ Лейпциг», Германия), Луис Шауб («Люцерн», Швейцария), Ксавер Шлагер («Вольфсбург», Германия), Алессандро Шопф («Шальке», Германия).
Нападающие: Михаэль Грегорич («Аугсбург», Германия), Саша Калайджич («Штуттгарт», Германия), Марко Арнаутович («Шанхай», Китай), Карим Онисиво («Майнц», Германия).
Напомним, австрийцы сыграют в одной группе с Украиной, Нидерландами и Северной Македонией.