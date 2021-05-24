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    Энрике объяснил, почему не включил Рамоса в состав Испании на Евро-2020

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    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал выбранный состав для участия в матчах Евро-2020 этим летом. Он не вызвал Серхио Рамос и Дани Карвахаля.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Мы могли вызвать 26 игроков, но решили взять 24, добавив только одного нападающего. Мы не хотим брать больше 24 игроков, чтобы у каждого было ощущение, что он может помочь команде.

    Хотел бы сказать о Серхио Рамосе. Очевидно, он вне заявки потому, что с января не мог играть в нужных кондициях. Это непростое решение, вчера я сообщил ему об этом. Это было непросто.

    Ощущение неприятное, потому что Рамос всегда был на высочайшем уровне, но я четко вижу, что это решение — на благо команды.

    Если бы Карвахаль и Рамос были в состоянии играть, они были бы в списке. Я понимаю, каждый клуб хочет, чтобы его игроки были представлены в сборной, но клубы также просят не вызывать футболистов из-за расписания. Их нет из-за травм», — цитирует Энрике As.

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