Энрике объяснил, почему не включил Рамоса в состав Испании на Евро-2020

Главный тренер сборной Испаниипрокомментировал выбранный состав для участия в матчах Евро-2020 этим летом. Он не вызвал Серхио Рамос и Дани Карвахаля.

«Мы могли вызвать 26 игроков, но решили взять 24, добавив только одного нападающего. Мы не хотим брать больше 24 игроков, чтобы у каждого было ощущение, что он может помочь команде.

Хотел бы сказать о Серхио Рамосе. Очевидно, он вне заявки потому, что с января не мог играть в нужных кондициях. Это непростое решение, вчера я сообщил ему об этом. Это было непросто.

Ощущение неприятное, потому что Рамос всегда был на высочайшем уровне, но я четко вижу, что это решение — на благо команды.

Если бы Карвахаль и Рамос были в состоянии играть, они были бы в списке. Я понимаю, каждый клуб хочет, чтобы его игроки были представлены в сборной, но клубы также просят не вызывать футболистов из-за расписания. Их нет из-за травм», — цитирует Энрике As.